Foto-galeri- Dashuri mbi rrënoja! Momente shprese në Gaza: mbi 50 çifte kurorëzojnë dashurinë mes rrënojave

Gaza, 3 Dhjetor 2025 — Në një atmosferë të mbushur me emocione dhe shpresë, 54 çifte të reja u martuan të martën në një ceremoni masive në Gaza, duke sjellë një moment gëzimi pas dy vitesh shkatërrimi dhe konflikti. Mes tyre ishin edhe Eman Hassan Lawa dhe Hikmat Lawa, të cilët ecën dorë për dore pranë ndërtesave të rrënuara, të veshur me kostume tradicionale.
“Pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ne do të fillojmë një jetë të re”, u shpreh Hikmat Lawa, duke shpresuar për një të ardhme paqësore. Pas fillimit të armëpushimit të brishtë, tradita e dasmave palestineze ka nisur të rikthehet, ndonëse ceremonitë janë shumë më të thjeshta se më parë.
Në qytetin jugor të Khan Younis, festa dhe valëvitja e flamujve palestinezë sollën një kontrast të fortë me realitetin e vështirë që përjeton Gaza. Mbi 2 milionë banorë janë zhvendosur dhe pjesë të mëdha të territorit janë shkatërruar, ndërsa mungesa e ndihmës dhe pasiguria vijojnë të ndikojnë rëndë jetën e përditshme.
