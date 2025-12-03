Homazh për ikonën e arsimit dhe Normalen historike! Rudolf Deliana shpallet ‘Qytetar Nderi’ i Elbasanit

Elbasan, 3 dhjetor 2025-Këshilli Bashkiak i Elbasanit ka nderuar pas vdekjes mësuesin e shquar të gjuhës shqipe dhe ish-normalistin Rudolf Deliana, duke i akorduar titullin e lartë “Qytetar Nderi”. Ky vlerësim vjen “për kontributin, pasionin dhe përkushtimin e tij në formimin e brezave dhe në zhvillimin e arsimit e kulturës në qytetin e Elbasanit”.
Rudolf Deliana u konsiderua një prej figurave më të respektuara të arsimit elbasanas, i formuar në Shkollën Normale të Elbasanit, institucion të cilit ai iu rikthye me krenari përgjatë gjithë jetës së tij profesionale. Dhjetëra breza nxënësish u formësuan nën mësimdhënien e tij, duke marrë prej tij jo vetëm njohuritë e gjuhës shqipe, por edhe vlera qytetare, kulturë dhe humanizëm.
Me shpalljen “Qytetar Nderi”, Bashkia e Elbasanit nderon një figurë të cila ka ndërtuar identitetin arsimor të qytetit – një qytet që prej dekadash njihet si qendra e traditës së mësuesisë shqiptare. Ky nderim është një mesazh i fortë për të rinjtë: përkushtimi, dijet dhe dashuria për kulturën mbeten vlera që vlerësohen dhe lartësohen institucionalisht.
Përveç karrierës së tij si mësues, Deliana dha një kontribut të rëndësishëm edhe si drejtues i Shoqatës “Normalisti”, duke u bërë një nga figurat kyçe në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë së Shkollës Normale.
Emri i tij i bashkohet personaliteteve që kanë lënë gjurmë të thella në zhvillimin arsimor, kulturor dhe qytetar të Elbasanit – një trashëgimi që do të vazhdojë të frymëzojë brezat e ardhshëm.
Rudolf Deliana do të mbetet një figurë model, mësues i përkushtuar, intelektual i respektuar dhe qytetar që i shërbeu me dinjitet vendit dhe arsimit shqiptar.
