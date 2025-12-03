E bënë për spital për një femër, dëshmia e të riut: autorët s’i njoh, ishin të maskuar

LEZHË- Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e ndodhur mbrëmjen e kaluar në Lezhë, ku 35-vjeçari Petrit Paloka u dhunua nga disa persona. Bëhet me dije se policia e Lezhës ka identifikuar autorin e dyshuar për dhunën ndaj 35-vjeçarit. Petrit Paloka u nxorr me forcë nga automjeti me të cilin udhëtonte dhe më pas u godit me shkop bejsbolli, duke marrë lëndime të rënda.
Konkretisht i riu ka marrë plagë të mëdha në trup, sidomos në këmbë, ku njëra prej tyre ishte thyer. Pasi u dërgua në spitalin e Lezhës, ku mori ndihmën e parë mjekësore, 35-vjeçari u transportua drejt spitalit të Traumës, për ndihmë më të specializuar. Para bluve, Petrit Paloka ka deklaruar se nuk i ka njohur dhunuesit.
“Nuk kam njohur personat që më dhunuan, pasi ishin të maskuar”, mësohet të jetë shprehur i riu para oficerëve të policisë.
Sakaq, policia ka kryer kontrolle në disa banesa, ndërsa i riu aktualisht është në spitalin e Traumës.
