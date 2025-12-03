Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I riu ndalohet në Tiranë për dyshime mbi përndjekjen e një të reje
Transmetuar më 03-12-2025, 10:38

Tiranë, 3 Dhjetor 2025 —

Një 24-vjeçar është ndaluar nga Policia e Tiranës, pasi dyshohet se ka ndjekur në mënyrë të vazhdueshme një 22-vjeçare dhe është përfshirë në një incident fizik me të ditën e djeshme.

Ngjarja u trajtua nga specialistët e Krimeve në Komisariatin Nr. 2, të cilët kanë përcjellë materialet për veprime të mëtejshme procedurale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...