I riu ndalohet në Tiranë për dyshime mbi përndjekjen e një të reje

Transmetuar më 03-12-2025, 10:38
Tiranë, 3 Dhjetor 2025 —
Një 24-vjeçar është ndaluar nga Policia e Tiranës, pasi dyshohet se ka ndjekur në mënyrë të vazhdueshme një 22-vjeçare dhe është përfshirë në një incident fizik me të ditën e djeshme.
Ngjarja u trajtua nga specialistët e Krimeve në Komisariatin Nr. 2, të cilët kanë përcjellë materialet për veprime të mëtejshme procedurale.
