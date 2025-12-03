Branko: Qielli ndahet sot: 3 shenja në kulm dhe 3 që duhet të ecin me kujdes këtë të mërkurë 3 dhjetor

Horoskopi i ditës sipas Brankos për të mërkurën, 3 dhjetor 2025, tregon qartë një ndarje mes shenjave që përfitojnë nga energjitë pozitive të Hënës dhe atyre që duhet të tregohen më të matur.
Disa shenja kanë përpara mundësi të mira në punë, dashuri dhe marrëdhënie shoqërore, ndërsa të tjerat duhet të ndalen, të reflektojnë dhe të shmangin vendimet e nxituara.
Ja cilat janë tre shenjat më me fat të ditës dhe tre ato që duhet të bëjnë më shumë kujdes.
3 SHENJAT MË ME FAT
Shigjetari
Shigjetari është shenja më e favorizuar e ditës. Me Hënën në shenjë, energjia, optimizmi dhe dëshira për të vepruar janë shumë të forta. Sot ke ndjesinë se gjithçka është e mundur dhe kjo të shtyn të marrësh iniciativa të guximshme. Është ditë ideale për të nisur projekte të reja, për të propozuar ide ose për t’u vënë në qendër të vëmendjes. Në dashuri je më i hapur, më spontan dhe më bindës, çka favorizon afrime dhe emocione të bukura. Nëse ke pritur një moment për të bërë hapin e parë, sot është dita e duhur.
Luani
Luani përjeton një ditë plot dritë dhe kreativitet. Qielli të favorizon në aspektin emocional dhe shoqëror, duke të dhënë më shumë besim tek vetja dhe dëshirë për të shijuar jetën. Në dashuri ka hapësirë për momente të këndshme, takime stimuluese ose një ringjallje pasioni në një lidhje ekzistuese. Edhe pse puna sot nuk është prioriteti kryesor, ide të mira mund të lindin pikërisht kur je i çlodhur. Është një ditë ku duhet të ndjekësh instinktin dhe të mos e fshehësh dritën që ke.
Ujori
Ujori përfiton nga një klimë shumë pozitive në jetën shoqërore. Hëna favorizon miqësitë, projektet në grup dhe planet për të ardhmen. Sot mund të lindë një ide interesante falë një bisede, një takimi ose një sugjerimi të papritur. Është ditë shumë e mirë për të kërkuar mbështetje, për të bashkëpunuar dhe për të ndjerë se nuk je vetëm. Edhe në dashuri, një miqësi mund të marrë një kuptim më të thellë. Qielli të nxit të mendoosh më larg dhe të besosh më shumë tek e ardhmja.
3 SHENJAT MË PAK TË FAVORIZUARA
Bricjapi
Bricjapi sot ndjen nevojën për qetësi dhe distancë. Hëna të shtyn drejt reflektimit dhe introspeksionit, duke të bërë më të mbyllur se zakonisht. Nuk është dita e duhur për vendime të rëndësishme, sidomos në punë. Mund të ndihesh i lodhur mendërisht ose fizikisht dhe kjo kërkon pushim. Në dashuri ke tendencë të mbyllesh në vetvete, ndaj shmang sqarimet e forta. Sot është më mirë të dëgjosh sesa të flasësh dhe t’i japësh vetes kohë.
Binjakët
Binjakët përballen me një ditë delikate në marrëdhënie. Hëna në kundërshtim sjell tensione, paqartësi dhe nevojë për sqarime. Rreziku kryesor është moskuptimi ose të folurit pa menduar. Sot duhet të tregohesh më i matur në fjalë dhe vendime. Në punë ose në bashkëpunime, është më mirë të mos kërkosh përgjigje të menjëhershme. Gjërat sqarohen, por jo sot. Durimi është arma më e fortë e kësaj dite.
Peshqit
Peshqit janë nën presion profesional dhe emocional. Hëna në sektorin e karrierës të kërkon të japësh prova konkrete, gjë që mund të rrisë stresin. Ka pritshmëri të larta nga ana e të tjerëve dhe rrezikon të ndihesh i mbingarkuar. Në dashuri duhet të gjesh ekuilibrin mes ambicies dhe ndjeshmërisë, sepse mërzitjet e punës mund të transferohen në marrëdhëniet personale. Sot këshillohet të mos teprosh me përgjegjësi dhe të mos kërkosh gjithçka menjëherë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
