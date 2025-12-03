Fox: Yjet ndryshojnë balancat: këto janë shenjat që dalin në pah sot, e mërkurë 3 dhjetor

Qielli i sotëm sjell energji të përziera: për disa shenja hapen rrugë, vijnë mundësi konkrete dhe mbështetje në dashuri e punë; për të tjerat kërkohet durim, vetëkontroll dhe shmangie e vendimeve impulsive.
Më poshtë janë tre shenjat më me fat të ditës dhe tre shenjat që duhet të tregohen më të kujdesshme.
✅ 3 SHENJAT MË ME FAT
1. Shigjetari
Shigjetari është pa diskutim shenja më e favorizuar sot. Dielli, Venusi dhe Marsi ndodhen në shenjën tënde, ndërsa së shpejti bashkohet edhe Merkuri. Kjo sjell energji, ide të qarta dhe dëshirë për të vepruar. Në punë mund të lindë një zgjidhje, një propozim ose një intuitë shumë e vlefshme. Nuk qëndron dot pasiv dhe sot kjo është një avantazh.
Në dashuri, magnetizmi yt rritet. Ka mundësi për takime interesante, afrime ose rilindje emocionesh në një lidhje ekzistuese. Është ditë ideale për të hedhur një hap konkret, jo për të shtyrë vendimet. Kush vepron sot, fiton.
—
2. Luani
Luani përfiton nga një qiell i fuqishëm dhe mbështetës. Dielli dhe Venusi janë në anën tënde, Marsi të jep vendosmëri dhe energji, ndërsa pas datës 11 favori rritet edhe më shumë. Sot ndihesh më i sigurt, më i dukshëm dhe më i bindur për rrugën tënde.
Në punë hapen perspektiva të reja ose forcohen projekte që më parë dukej se ngecnin. Është ditë e mirë për t’u bërë i dukshëm dhe për të kërkuar atë që meriton. Në dashuri, klima përmirësohet ndjeshëm: ndjenjat shprehen më lehtë dhe marrëdhëniet marrin drejtim pozitiv.
—
3. Peshorja
Peshorja përfiton nga një shtysë e rëndësishme energjie. Sot është ditë për të mos parë pas, por për të ecur përpara me vendosmëri. Nëse ke hezituar në dashuri ose në një zgjedhje personale, kjo është dita e duhur për të vepruar.
Në plan emocional, ka mundësi për një hap të rëndësishëm: sqarime, vendime ose fillime të reja. Në punë dhe angazhime personale, pjesa e parë e dhjetorit është më e favorshme dhe sot e ndjen këtë qartësisht. Je më i kthjellët dhe më i vendosur se ditët e kaluara.
—
⚠️ 3 SHENJAT MË PAK TË FAVORIZUARA
1. Akrepi
Akrepi ndodhet nën ndikimin e Hënës kundërshtare, gjë që e bën ditën emocionalisht të vështirë. Sot rritet nervozizmi, impulsi për të reaguar fort ose për të bërë debate të panevojshme. Problemi nuk është qielli i muajit – ai është pozitiv – por mënyra si i menaxhon emocionet sot.
Në punë dhe marrëdhënie sociale, rreziku është të krijosh konflikte të panevojshme. Duhet vetëkontroll dhe diplomaci. Nëse arrin të përmbahesh, dita kalon pa dëme; nëse jo, mund të lindin keqkuptime që s’kanë arsye reale.
—
2. Binjakët
Binjakët përballen me një ditë të paqëndrueshme. Mendja është e mbushur me dyshime dhe ka prirje për vendime impulsive, gjë që sot duhet shmangur me çdo kusht. Nuk është momenti i duhur për të ndryshuar rrënjësisht plane apo për të marrë vendime të shpejta.
Në dashuri mund të ketë keqkuptime ose paqartësi, sidomos nëse flet pa menduar. Në punë, më mirë të vëzhgosh dhe të presësh. Përmirësimet vijnë në ditët në vijim, por sot durimi është çelësi.
—
3. Peshqit
Peshqit ndihen të hutuar emocionalisht, edhe pse situata e përgjithshme nuk është negative. Sot rrezikon të shtosh presionin në dashuri për shkak të pasigurive të brendshme. Xhelozia, dyshimet ose frika e humbjes mund të krijojnë tensione të panevojshme.
Në marrëdhënie kërkohet qetësi dhe përmbajtje. Zgjidhjet nuk vijnë sot, por vijnë nëse nuk lësh veten të drejtohesh nga ankthi. Është ditë për reflektim, jo për sqarime të forta apo debate. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
