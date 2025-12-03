Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 3 dhjetor 2025: të gjitha shenjat

Lexo horoskopin e ditës të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet. Parashikimet astrologjike për sot, e mërkurë 3 dhjetor 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Pjesa e parë e muajit është më e mirë se e dyta: mobilizohu dhe vepro, sepse me energjinë që ke tani mund të arrish shumë. Sot ka një rënie të lehtë fizike, por që nga nesër përmirësohesh. Tensionet duken të kapërcyera dhe dashuria rikthehet në qendër, duke të dhënë forcë dhe motivim. Po rimerr terren si emocionalisht, ashtu edhe në ndjenja, ndaj shfrytëzo këtë shtysë për të rindërtuar atë që muajt e fundit ishte dëmtuar. Mos u ndal tani.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ky qiell të fton të mos humbasësh ritmin pikërisht tani që po vijnë zhvillime të reja. Edhe nëse ndien lodhje fizike, forca jote rikthehet shpejt. Sot mund të ketë një ngadalësim të lehtë, ndaj kërkohet kujdes në raportet me Gaforren dhe Bricjapin. Përdore këtë moment për të kuptuar ku po shkon dhe pse.
—
Demi
Disa çështje ligjore ose financiare mund të zgjidhen pas datës 15 ose të paktën në pjesën e dytë të dhjetorit. Do të vijë një shenjë shprese dhe guximi yt do të shpërblehet, sidomos tani që Venusi nuk është më në kundërshtim. Dhjetori bëhet muaj i dashurisë ose i vendimeve të rëndësishme.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Kjo periudhë kërkon durim; pas datës 15 do të vijnë përgjigjet. Çështjet praktike të kanë rënduar prej kohësh, por tani fillojnë të zhbllokohen. Çdo vendim që merr këto ditë ka peshë, veçanërisht në dashuri. Ndjesia se “diçka po ndryshon” është reale: po hyn në një fazë ku mund të vendosësh me siguri, falë një qielli më pak të ashpër dhe më bujar.
—
Binjakët
Fillimi i dhjetorit është pak kontrastues dhe mund të sjellë disa shqetësime të vogla. Këshilla ime është të mos gabosh dhe sidomos të mos veprosh me impuls. Kjo vlen si në dashuri, ashtu edhe në punë. Është një fazë kalimtare, sepse në pjesën e dytë të muajit ka përmirësime. Nëse shmang nxitimin, që nga java tjetër do të shohësh se gjërat fillojnë të rregullohen më lehtë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ti je gjithmonë në lëvizje, por ky qiell kërkon diçka që shpesh të rëndon: ngadalësim. Javët e para të muajit mund të sjellin shqetësim, sikur diçka po të ikën nga kontrolli, por është vetëm tension i përkohshëm. Mos merr vendime të nxituara, sepse rrezikon të ndërlikosh atë që shumë shpejt do të rregullohet vetë. Ky është momenti për të vëzhguar, më pas për të zgjedhur.
—
Gaforrja
Është e vërtetë që Jupiteri të favorizon, por prej disa kohësh je shumë e lodhur: në punë dhe në angazhime nuk ndalesh kurrë. Prandaj kjo ditë mund të nisë me disa dyshime të vogla, që shpejt do të kalojnë. Në dashuri ke një avantazh të madh. Në raportet me Peshqit dhe Akrepin ndonjëherë ka probleme të vogla, por asgjë serioze. Ajo që të duhet tani është përqendrimi dhe më shumë lehtësi shpirtërore.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Kur puna dhe përgjegjësitë bëhen të rënda, ti i përthith të gjitha. Nuk do të ishte keq të pushosh pak. Dyshimet që shfaqen sot janë sinjale që të ftojnë të dëgjosh trupin tënd. Në dashuri, përkundrazi, zemra rreh fort: ke marrëdhënie të sinqerta që të mbështesin.
—
Luani
Yjet janë një avantazh i madh: Dielli dhe Venusi janë në anën tënde, Marsi është aktiv dhe Merkuri nga data 11 dhjetor kthehet favore. Për këtë arsye, ky muaj sjell një lloj revolucioni në jetën tënde. Nëntori vuri në provë projekte dhe situata personale, por tani pengesat nuk ekzistojnë më. Kush ka projekte në zhvillim, pas një periudhe të gjatë përpjekjesh, do të marrë shumë më tepër. Edhe dashuria përfiton, sepse kur je i dashuruar, gjithçka ecën më lehtë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ke dukshmërinë e duhur. Pas javësh ku u detyrove të përmbahesh ose të përshtatesh, tani rikthehesh protagonist. Kjo dëshirë për të dalë në pah është e drejtë: ke mbjellë shumë dhe tani po korr frytet. Është momenti për sukses, edhe pas një pritjeje të gjatë.
—
Virgjëresha
Kam folur për një periudhë disi statike, jo për fajin tënd. Ka situata që nuk zgjidhen menjëherë. Disa presin përgjigje, të tjerë nuk arrijnë maksimumin sepse mungojnë kontaktet apo nuk mund të bëjnë zgjedhjet që duan. Në këto raste është më mirë t’i lësh gjërat të rrjedhin. Megjithatë, dita e sotme ndihmohet nga një Hënë e mirë që sjell zgjidhje. Mbetet një periudhë me tension fizik, por pas datës 15 situata përmirësohet ndjeshëm.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ti je mësuar të planifikosh dhe të zgjidhësh gjithçka, por prej disa javësh qielli imponon ritëm të ngadaltë. Kjo nuk është faji yt: rrethanat nuk lejojnë ndryshime të menjëhershme, të paktën deri në pranverë. Hëna e favorshme e sotme të jep qartësi. Pas datës 15, panorama ndryshon dhe do të shohësh më në fund rezultatet e përpjekjeve të tua.
—
Peshorja
Të rikthesh mendjen te e shkuara mund të jetë gabim, sidomos nëse dy vitet e fundit kanë pasur probleme personale ose profesionale. Dita e sotme të jep një shtysë më tepër. Kush dëshiron të fitojë një sfidë në dashuri ose të përgatitet për një angazhim të madh, duhet të veprojë shpejt. Ashtu si për disa shenja të tjera, edhe për ty pjesa e parë e muajit është më e favorshme se e dyta. Pas datës 15, shumë të lindur të kësaj shenje do të dëshirojnë t’i kushtohen familjes dhe festave, pa trokitje apo shqetësime. Brenda disa javësh do të jetë më e qartë çfarë të lësh pas dhe çfarë të mbash në jetën tënde.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ti do të doje të jetoje gjithmonë në harmoni, por kur e shkuara rikthehet në mendje, rrezikon të humbasësh ekuilibrin. Ky qiell të këshillon të shohësh përpara me më shumë vendosmëri: ke më shumë mjete sesa mendon për të ndërtuar një të ardhme të qetë. Sot ka tashmë një energji të re që të shtyn të dalësh nga pavendosmëria dhe do të ishte gabim ta injoroje. Në dashuri mund të bësh një hap të rëndësishëm, por vetëm nëse gjen forcën për të lënë pas të shkuarën.
—
Akrepi
Ditë disi e zbehtë, për shkak të Hënës kundërshtare. Kur ndodh kjo, mund të ndihesh intolerant, impulsiv ose provokues. Megjithatë, nëse shohim gjithë muajin, qielli është produktiv për të lindurit në këtë shenjë, me kusht që të mos hyjnë në konflikt me të gjithë. Prirja për betejë është brenda teje dhe shpesh i merr gjërat drejtpërdrejt, por kujdes: mund të krijosh rivalë ose armiq të panevojshëm. Përdor diplomacinë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Është e vështirë t’i ndalësh disa gjendje shpirtërore që të përfshijnë herë pas here dhe sot Hëna kundërshtare i thekson të gjitha ndjesitë. Nuk është një fazë negative, por një ditë që kërkon vetëkontroll. Qielli në tërësi është në anën tënde, prandaj është më e mençur të shmangësh përplasjet e panevojshme që të largojnë nga objektivat kryesore. Forca qëndron edhe te durimi dhe te aftësia për të dëgjuar të tjerët, edhe kur je i bindur për idetë e tua.
—
Shigjetari
Dyert janë të hapura për një qiell ku në shenjën tënde kalojnë disa planetë: Dielli, Venusi dhe Marsi, dhe nga data 11 edhe Merkuri. Është e vështirë të qëndrosh në vend, sepse nuk është në natyrën tënde. Edhe kjo ditë duket se sjell një avantazh ose një ide të mirë. Mos e nënvlerëso dashurinë. Periudha ofron mundësi, të thërret hapur dhe ti nuk mund të bësh tjetër veçse t’i përgjigjesh.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Kjo është energjia e duhur, ajo që të lejon të ngresh kokën dhe të ndërtosh diçka të re. Nëse e krahasoj gjendjen tënde tani me atë të janarit, duket qartë se bllokimi ka përfunduar. Ke entuziazëm dhe ky qiell ushqen pikërisht atë shkëndijë që të bën udhëheqës. Idetë vijnë shpejt, takimet hapin rrugë të papritura dhe dashuria rikthehet protagoniste. Shfrytëzoje këtë fazë për të hedhur një hap konkret: jo vetëm të ëndërrosh, por të veprosh.
—
Bricjapi
Nuk është një qiell i vështirë, por disa probleme ende duhen zgjidhur. Tetori ishte i rëndë, nëntori solli disa përfitime dhe dhjetori mund të të surprizojë në gjysmën e dytë, kur shumë planetë, përfshirë Venusin, do të hyjnë në shenjën tënde. Është veçanërisht romantike që Venusi të mbërrijë pikërisht natën e Krishtlindjes: nuk përjashtohet që deri në fund të muajit të marrësh një shpërblim të bukur edhe në dashuri.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Kur shkruaj horoskopin tënd, e di që nuk toleron fjalë të tepërta apo fantazi të kota: ti je konkret. Por di edhe se nën këtë mburojë fshihet një zemër që dëshiron të shprehë emocione. Qielli po të përgatit gradualisht për një fazë më të mirë, ku do të korrësh atë që ke ndërtuar me mund. Problemet e muajve të fundit të kanë fortësuar, jo dobësuar. Tani mund t’i përballosh sfidat e fundit me qetësi dhe kthjelltësi. Nëse ke një interes sentimental, ndiqe: natën e Krishtlindjes Venusi është me ty dhe dashuria mund të rikthehet ose të forcohet.
—
Ujori
Tani mund të rishikohen disa llogari të mbetura pezull dhe kjo është e nevojshme, sepse nëntori ishte muaj shumë i kushtueshëm. Ndodhi të papritura, defekte, probleme teknike ose shpenzime të paplanifikuara kanë rënduar gjendjen shpirtërore. Prandaj duhet rregulluar gjithçka, sidomos ekuilibri emocional. Venusi tani kthehet në favorin tënd, ndërsa në nëntor ishte kundër: është një mundësi e shkëlqyer për t’u afruar sërish me dikë ose për t’u përkushtuar ndjenjave. Natyra jote është e pavarur dhe para se të lidhem fort me dikë, mendon gjatë. Ti preferon marrëdhënie të lira, të bazuara mbi miqësi të sinqertë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ti i përket shenjës më të pavarur, asaj që di t’i zgjidhë problemet në moment. Por kur të papriturat grumbullohen, rrezikon të ndjesh rritje ankthi. Kjo ndodhi mes tetorit dhe nëntorit, sidomos në planin financiar. E di që rendi nuk është pika jote e fortë dhe preferon të jetosh ditë pas dite, por organizimi do të të ndihmonte shumë: planifikimi, ndryshe nga sa mendon, të kthen më shumë liri. Venusi i favorshëm zbut marrëdhëniet dhe fton të rindërtosh lidhje që i ke lënë pas dore.
—
Peshqit
Edhe pse ke një situatë të mbrojtur, ndihesh disi i hutuar dhe kjo tension mund të reflektohet në dashuri. Mund të kesh pranë personin më të mirë në botë ose një lidhje të gjatë, por gjithsesi ndien nevojën për më shumë siguri. Kujdes që xhelozia ose dëshira për hakmarrje të mos sjellin debate të kota. Është më mirë të përmbahesh dhe të kërkosh zgjidhje për të paktën dy javë. Zgjidhjet do të vijnë, por vetëm nëse nuk lejon që ankthi të të marrë përpara. Parashikoj që Krishtlindjet dhe Viti i Ri do të jenë të këndshme.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ti i përjeton gjërat më thellë se të tjerët dhe kur ndien shumë ndikime nga jashtë, përforcon çdo emocion. Ky qiell nuk është kundër teje. Shmang projekcionin e frikërave të tua te të tjerët, sepse rrezikon të krijosh tensione të panevojshme. Dashuria mund të jetë strehë, por vetëm nëse mbetet e lirë nga pritshmëritë e tepruara dhe debatet pa arsye. /noa.al
