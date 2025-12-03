Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kupa e Gjermanisë/ Leverkusen merr revanshin
Transmetuar më 03-12-2025, 07:46

GJERMANI – Në Signal Iduna Park, skuadra e ‘Aspirinave’ iu imponua verdhezinjve të Niko Kovac, duke e mundur me rezultatin 1-0 për ta eliminuar dhe nxjerrë përfundimisht jashtë gare për Kupën e Gjermanisë.

Fati i kësaj ndeshjeje u vendos që në minutën e 34-të, kur Bayer Leverkusen shënoi me Maza për t’i dhënë avantazhin Bayer Leverkusenit.

Rezultati mbeti i tillë deri në fundin e sfidës pavarësisht përpjekjeve të Borussia Dortmundit sidomos në çastet e fundit të ndeshjes për të barazuar me Bayer Leverkusen që e sheh veten mes 8 më të mirave të Kupës së Gjermanisë.

Skuadrës së ‘Aspirinave’ në këtë fazë i bashkohen edhe Leipzig që mundi Magdeburg 3-1, St. Paulo që fitoi me Borussia Moenchengladbach 2-1 dhe Hertha që shkatërroi Kaiserslautern, duke e mundur me rezultatin tenistik 6-1.

