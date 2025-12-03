Pastrimi i parave në fokus: rriten hetimet në 2025, por bien me 82% sekuestrimet e pasurisë

TIRANË – Rritje rekord e rasteve të referuara për veprën penale “Pastrimi i parave” është shënuar gjatë periudhës janar–gusht 2025, ndërsa sekuestrimet e pasurive kanë pësuar një rënie drastike. Të dhënat e publikuara nga raportet mujore të Ministrisë së Brendshme tregojnë se janë referuar 311 raste në vetëm 8 muaj, niveli më i lartë i pesë viteve të fundit dhe rreth 14% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2024.
Megjithatë, pavarësisht rritjes së hetimeve, vlera e pasurive të sekuestruara ka rënë ndjeshëm. Nga 53.9 milionë euro të sekuestruara në janar–gusht 2024, shifra ka rënë në vetëm 9.4 milionë euro në të njëjtën periudhë të vitit 2025 – një tkurrje prej rreth 82%.
Statistikat e Ministrisë së Brendshme tregojnë se muaji qershor 2025 ka shënuar nivelin më të lartë të referimeve, me 56 raste. Ndërkohë, rekordi historik i sekuestrimeve mbetet qershori 2024, kur u sekuestruan 52.7 milionë euro.
Raporti thekson se gjatë vitit 2024 janë sekuestruar asete me vlerë 27.6 milionë euro për veprën penale të pastrimit të parave, ndërsa pasuritë e konfiskuara sipas ligjit antimafia kanë arritur në mbi 4 milionë euro, përfshirë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme.
Çfarë përfshin vepra penale “Pastrimi i parave”? Neni 287 i Kodit Penal parashikon disa forma të veprës, përfshirë: – fshehjen e origjinës së paligjshme të pasurisë; – transferimin e fondeve për të mbuluar burimin kriminal; – përdorimin e pasurisë duke ditur se është produkt i aktivitetit kriminal; – kryerjen e transaksioneve të fragmentuara për të shmangur raportimin; – investimin e parave të paligjshme në veprimtari ekonomike apo financiare.
Pavarësisht rritjes së hetimeve, ulja drastike e sekuestrimeve ka ndezur debate mbi efektivitetin e mekanizmave të zbatimit të ligjit në luftën kundër pastrimit të parave.
