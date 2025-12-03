Shira mesatarë! Parashikimi i motit për sot

Vendi ynë sot do të jetë në ndikim të masave ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura.
Reshje shiu të herëpasherëshme me intensitet të ulët deri mesatar. Në Alpe dhe në male në verilindje reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati lindjes me shpejtësi mesatare 8m/sek, e cila në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare era fiton shpejtësi deri në 18m/sek.
