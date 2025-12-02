Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Persona të paidentifikuar qëllojnë me armë zjarri ndaj kandidatit për president
Transmetuar më 02-12-2025, 22:59

Sulm me armë zjarri ndaj makinës së kandidatit për president të Perusë, Rafael Belaunde, ndërsa ndodhej në komunitetin Cerro Azul, në jug të Limës, raportoi policia vendase. Belaunde dhe shoferi i tij nuk u plagosën.

Sipas shefit të policisë, gjeneral Oscar Arriola, persona që lëviznin me një motor i hapën zjarr makinës së liderit të Partisë së Lirisë Popullore. Në një postim në platformën X, policia siguroi se nga të shtënat nuk ka viktima.

Gjenerali Arriola tha se politikani i djathtë u ka deklaruar autoriteteve se nuk kishte marrë kërcënime më parë.

Belaunde, 50 vjeç, është kandidat në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 12 prill 2026, por aktualisht në anketa regjistron vetëm një shifër njëshifrore. Ai është nip i ish-presidentit të Perusë, Fernando Belaunde Terry (1963–1968 dhe 1980–1985).

