Tentuan t’i ikin policisë, aksidentohen tre shqiptarët në Gjermani (EMRAT)

Tre shtetas shqiptarë janë përfshirë në një aksident të rëndë në Olsberg të Gjermanisë.
Sipas mediave të huaja shqiptarët kanë tentuar ti shpëtojnë policisë dhe nga shpejtësia janë përplasur me një dyqan fustanesh nusërie.
Si pasojë kanë mbetur të plagosur të tre, dy prej tyre në gjendje të rëndë. Bëhet fjalë për Artur Ndreca nga Rrësheni dhe Platin Beti nga Peqini.
Sipas raportimeve ata janë dërguar në spital me plagë të shumta. Rrethanat e plota të arratisjes dhe aksidentit mbeten nën hetim.
