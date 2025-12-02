Mori pagë për 10 vite pa u paraqitur në punë, por fundi është i hidhur!

KUVAJT, 2 dhjetor 2025 – Një skandal i rëndë financiar ka tronditur administratën publike në Kuvajt, ku një zyrtar është dënuar me pesë vite burg dhe një gjobë që kap vlerën e mbi 1 milion dollarëve, pasi për një dekadë ka përfituar pagë pa shkelur asnjë ditë në vendin e punës.
Sipas dokumenteve gjyqësore, i dënuari figuron se ishte i punësuar në departamentin e shërbimit qytetar, por nuk ka kryer asnjë detyrë zyrtare gjatë gjithë kësaj periudhe. Paga e tij megjithatë depozitohej rregullisht çdo muaj, pa asnjë kontroll apo verifikim.
Skandali u zbulua kur mungesat e tij të vazhdueshme u vunë re nga administrata, e cila nisi hetimet për përfitim të paligjshëm dhe abuzim me fondet publike. Gjykata urdhëroi që ai të kthejë dyfishin e shumës së përfituar, ndër masën më të ashpër të viteve të fundit, sipas të përditshmes Al Qabas. Autoritetet e Kuvajtit e konsiderojnë këtë vendim si pjesë të fushatës për të frenuar mashtrimet me pagat dhe korrupsionin në sektorin publik.
Rasti nuk është i izoluar në arenën ndërkombëtare. Vetëm tre muaj më parë, një mësuese gjermane u zbulua se kishte marrë pagë të plotë për 16 vite rresht, ndërkohë që ishte në leje të pandërprerë mjekësore. Ajo nuk ishte paraqitur kurrë në shkollën ku punonte, ndërsa lejet rinovoheshin automatikisht deri në auditimin e vitit 2024 që e nxori në dritë skandalin.
