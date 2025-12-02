Pas Trumpit, kush vjen? – Këta janë pretendentët për presidencën e ardhshme amerikane

Mund të duket herët, por në fakt nuk është. Si Demokratët ashtu edhe Republikanët kanë nisur tashmë t’i hedhin sytë nga zgjedhjet presidenciale të vitit 2028, duke kërkuar kandidatin e duhur dhe strategjinë e saktë. Ky është një proces i vështirë për Demokratët, të cilët po kërkojnë “fytyrën që do ta ringjallë partinë”, siç shkruan The New Yorker që citon noa.al, por edhe veçanërisht kompleks për Republikanët.
Kjo sepse këta të fundit duhet të menaxhojnë një parti që Donald Trump – jashtëzakonisht popullor te baza e tij elektorale – e ka riformatuar plotësisht duke e përthithur rreth instinkteve të tij politike.
Edhe pse presidenti amerikan 78-vjeçar ka bërë herë pas here shaka për mundësinë e një mandati të tretë, Kushtetuta e SHBA-së nuk e lejon këtë. Duke supozuar se, kur të vijë momenti, Trump do të largohet nga posti presidencial, mediat amerikane po analizojnë se cilët Republikanë mund të synojnë Shtëpinë e Bardhë në vitin 2028.
Sidoqoftë, gara e trashëgimisë komplikohet nga fakti se zëvendëspresidenti JD Vance konsiderohet automatikisht si “trashëgimtari” i Trumpit.
Në këtë kontekst, The Washington Post paraqet emrat që konsiderohen më të mundshmit për të marrë nominimin republikan.
Favoritët
JD Vance
Zëvendëspresidenti i SHBA-së është plotësisht i përputhur me Donald Trumpin. Ai mbron vazhdimisht politikat e administratës, edhe kur kjo kërkon rishikimin e qëndrimeve dhe opinioneve të tij të mëparshme.
Ka marrë rol udhëheqës në shumë përballje me Demokratët dhe ishte shumë aktiv në skenën publike në ditët pas vrasjes së Charlie Kirk, mik i tij personal.
Sondazhet tregojnë se votuesit republikanë e vlerësojnë: në një anketë të YouGov në shtator, ai u rendit i pari mes emrave që do të shqyrtoheshin për vitin 2028. Në moshën 41-vjeçare, ai është kandidati më i ri në këtë listë dhe një nga zëvendëspresidentët më të rinj në histori, çka sugjeron një karrierë politike afatgjatë.
Marco Rubio
Sekretari amerikan i Shtetit ka luajtur rol kyç në disa çështje të rëndësishme ndërkombëtare: nga bisedimet për paqe në Gaza, te bombardimi i Iranit dhe shkurtimet e debatueshme të ndihmës humanitare në politikën e jashtme.
Edhe pse nuk kryeson sondazhet e hershme për vitin 2028, Trump e ka përmendur atë si pasardhës të mundshëm. Madje, për Vance dhe Rubio, ai ka thënë: “Nuk jam i sigurt nëse dikush do të kandidonte kundër këtyre të dyve. Nëse do të formonin një ekip, do të ishin të pandalshëm.”
Megjithatë, sipas POLITICO, Rubio u ka thënë privatisht zyrtarëve se JD Vance është kandidati më i fortë për nominimin republikan në vitin 2028 dhe se ai do ta mbështeste zëvendëspresidentin nëse do të vendoste të kandidonte.
—
Outsiderët
Donald Trump Jr.
Djali i madh i presidentit nuk ka mbajtur kurrë post publik, por është një nga këshilltarët dhe njerëzit më të afërt të tij.
Ai është shprehur se ndihet trashëgimtari natyral i lëvizjes MAGA, duke deklaruar së fundmi në një intervistë: “Kjo thirrje ekziston. Mendoj se babai im e ka ndryshuar realisht Partinë Republikane. Tani është partia MAGA.”
Ron DeSantis
Guvernatori konservator i Floridës mbetet një nga figurat më të njohura të Partisë Republikane. Edhe pse u përball me Trumpin në zgjedhjet paraprake të vitit 2024 dhe humbi, ai vazhdon të ketë prani të shpeshtë në Fox News dhe në aktivitete konservatore.
Mandati i tij përfundon në vitin 2027, gjë që mund ta vështirësojë krijimin e një momentumi të fortë për një kandidaturë presidenciale pa mbajtur një post publik aktiv.
Ted Cruz
Senatori nga Teksasi ishte rivali i fundit serioz i Trumpit për nominimin republikan në vitin 2016. Që atëherë, ai është rreshtuar kryesisht me presidentin, ndonëse herë pas here ka mbajtur qëndrime të ndryshme.
Ai ka kritikuar kërcënimet e administratës Trump ndaj prezantuesit Jimmy Kimmel, duke i quajtur “të rrezikshme”, dhe ka paralajmëruar edhe për pasojat e tarifave doganore.
Kristi Noem
Trump kishte shqyrtuar mundësinë që ta zgjidhte si zëvendëspresidente kur ajo ishte guvernatore e Dakotës së Jugut. Sot ajo drejton Departamentin e Sigurisë së Brendshme dhe zbaton me përpikëri axhendën e deportimeve masive, duke treguar besnikëri ndaj presidentit.
Megjithatë, Noem ka nxitur polemika për vizitën e saj në El Salvador, ku persona të dyshuar si anëtarë bandash mbaheshin pa gjyq, si dhe për incidentin e shumëpërfolur kur ajo pranoi se kishte vrarë qenin e saj.
Robert Kennedy Jr. (RFK Jr.)
Sekretari i Shëndetësisë në qeverinë Trump është një figurë shumë kundërthënëse, që ka trazuar sektorin e shëndetit publik në SHBA. Ai është cilësuar si “rrezik” nga mjekë dhe shkencëtarë, ndërsa disa ekspertë të lartë kanë dhënë dorëheqjen në shenjë proteste për politikat e tij ndaj vaksinave – shqetësime që janë shprehur edhe nga senatorë republikanë.
Vetë RFK Jr. dhe mbështetësit e tij këmbëngulin se veprimet e tij janë pjesë e “kërkimit të së vërtetës” dhe përpjekjes “për ta bërë Amerikën sërish të shëndetshme”. Ish-demokrat dhe ish-kandidat i pavarur për presidencën, ai ka fituar tashmë ndikim të konsiderueshëm brenda elektoratit republikan që shpreh skepticizëm ndaj vaksinave.
