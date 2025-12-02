Shpërthen në flakë ngrohësja e gazit në Pedonalen e Shkodrës

Një incident është regjistruar mbrëmjen e sotme në Pedonalen e Shkodrës, ku një ngrohëse gazi e vendosur në ambientet e jashtme të një lokali ka marrë flakë. Në videon e publikuar nga ‘JOQ’, shihet momenti kur pajisja përfshihet nga flakët, duke shkaktuar panik tek klientët, të cilët janë menjëherë nga ambienti.
Forcat zjarrfikëse mbërritën në kohë dhe arritën të shuanin flakët, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.
Këto lloj pajisjesh, të njohura si ngrohëse gazi dhe të përdorura gjerësisht në ambiente të jashtme të lokaleve, mund të paraqesin rrezik nëse nuk mirëmbahen siç duhet ose nëse ka rrjedhje gazi. Ekspertët këshillojnë bizneset që t’i kontrollojnë rregullisht, të sigurohen për qëndrueshmërinë e tyre dhe të shmangin vendosjen pranë materialeve të ndezshme, pasi çdo defekt i vogël mund të kthehet në një incident serioz.
