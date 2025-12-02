Sherri për një vajzë përfundon si mos më keq, i riu dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës

LEZHË, 2 dhjetor 2025 – Një përplasje e nisur për shkak të një vajze është kthyer në një ngjarje të rëndë mbrëmjen e së martës pranë kryqëzimit të fshatit Rrilë në Lezhë, ku një 35-vjeçar është dhunuar brutalisht nga persona ende të paidentifikuar.
Petrit Paloka ka pësuar plagë të shumta pasi është goditur me mjete të forta, sipas deklarimit të tij të parë, përfshirë edhe një shkop bejsbolli. Fillimisht ai u dërgua në spitalin rajonal të Lezhës, ku mori ndihmën e parë mjekësore, ndërsa më pas u transportua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Paraprakisht, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se konflikti dyshohet të ketë nisur pas ngacmimit të një vajze, por ende nuk ka të dhëna të plota për motivin. Paloka ka deklaruar se nuk i ka njohur autorët, ndërsa policia po verifikon çdo pistë, përfshirë edhe mundësinë e ndonjë konflikti të mëparshëm.
Hetimet po zhvillohen për identifikimin e autorëve, ndërsa janë sekuestruar pamje nga kamerat e bizneseve pranë zonës për të zbardhur lëvizjet dhe rolin e të dyshuarve.
“Rreth orës 17:40, në vendin e quajtur pranë ‘Kryqëzimit të Rrilës’, disa shtetas ende të paidentifikuar kanë goditur me mjete të forta shtetasin P. P., rreth 35 vjeç. Ky shtetas është transportuar në Spitalin e Traumës, Tiranë, për ndihmë më të specializuar dhe, paraprakisht, ndodhet jashtë rrezikut për jetën”, njoftoi policia.
