Detaje nga aksident i rëndë në Maliq. Punonjësi i policisë përplas për vdekje këmbësorin

2 Dhjetor, 20250
Një aksident i rëndë ndodhi në aksin Maliq-Lozhan mbrëmjen e sotme. Një këmbësor humbi jetën pasi u përplas nga një makinë.
Tragjedia ndodhi teksa ai përpiqej të kalonte rrugën.
Ndërkohë policia njoftoi se në shoferi i makinës është një efektiv i uniformave blu, i cili është shoqëruar në komisariat.
“Rreth orës 18:10, në aksin rrugor “Maliq-Lozhan”, automjeti me drejtues shtetasin D. Q.,(punonjës policie), ka përplasur shtetasin B. H., rreth 67 vjeç. Si pasojë e përplasjes, 67-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje”, njoftoi policia.
Në vendin e ngjarjes ka shkuar policia, e cila pritet të hetojë shkaqet dhe rrethanat e plota të këtij aksidenti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd