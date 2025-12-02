Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje nga aksident i rëndë në Maliq. Punonjësi i policisë përplas për vdekje këmbësorin
Transmetuar më 02-12-2025, 19:55

2 Dhjetor, 20250

Një aksident i rëndë ndodhi në aksin Maliq-Lozhan mbrëmjen e sotme. Një këmbësor humbi jetën pasi u përplas nga një makinë.

Tragjedia ndodhi teksa ai përpiqej të kalonte rrugën.

Ndërkohë policia njoftoi se në shoferi i makinës është një efektiv i uniformave blu, i cili është shoqëruar në komisariat.

“Rreth orës 18:10, në aksin rrugor “Maliq-Lozhan”, automjeti me drejtues shtetasin D. Q.,(punonjës policie), ka përplasur shtetasin B. H., rreth 67 vjeç. Si pasojë e përplasjes, 67-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje”, njoftoi policia.

Në vendin e ngjarjes ka shkuar policia, e cila pritet të hetojë shkaqet dhe rrethanat e plota të këtij aksidenti.

