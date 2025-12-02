Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përfshihet nga flakët banesa në kalanë e Elbasanit
Transmetuar më 02-12-2025, 19:41

Një banesë është përfshirë nga flakët mbrëmjen e kësaj të marte brenda Kalasë së Elbasanit.

Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur pak minuta më parë, ku zjarri ka përfshirë banesën në rrethana ende të paqarta.

Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa forcat zjarrfikëse ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për shuarjen e flakëve në mënyrë që të mos përhapen tek banesat e tjera.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...