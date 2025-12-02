Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Maliq – Aksident i rëndë në aksin Maliq–Lozhan, humb jetën një këmbësor
Transmetuar më 02-12-2025, 18:31

Në aksin rrugor Maliq–Lozhan ka ndodhur një aksident i rëndë, ku një automjet ka përplasur një këmbësor që po kalonte rrugën. Sipas të dhënave paraprake, këmbësori ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe ambulanca, ndërsa vijojnë veprimet hetimore për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

