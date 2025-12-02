Maliq – Aksident i rëndë në aksin Maliq–Lozhan, humb jetën një këmbësor

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-12-2025, 18:31
Në aksin rrugor Maliq–Lozhan ka ndodhur një aksident i rëndë, ku një automjet ka përplasur një këmbësor që po kalonte rrugën. Sipas të dhënave paraprake, këmbësori ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe ambulanca, ndërsa vijojnë veprimet hetimore për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
