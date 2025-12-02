Putin: Nëse Evropa dëshiron luftë, ne jemi gati!

Moskë- Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar sot se nëse Evropa dëshiron të luftojë, atëherë Rusia është gati tani.
Duke folur pas një forumi investimesh në Moskë, presidenti rus tha se evropianët nuk kanë një axhendë paqësore dhe janë në anën e luftës, dhe kërkoi nga lufta në Ukrainë kërkesa që nuk janë të pranueshme për Rusinë.
“Nuk planifikojmë të shkojmë në luftë me Evropën, e kam thënë këtë njëqind herë”, u shpreh ai.
“Por nëse Evropa papritmas dëshiron të na luftojë dhe fillon, ne jemi gati tani. Nuk ka dyshim për këtë”, theksoi Putin.
“Nëse Evropa papritmas dëshiron të fillojë një luftë me ne dhe e bën, atëherë mund të lindë shumë shpejt një situatë në të cilën nuk do të kemi me kë të negociojmë”, shton ai.
“Evropianët po pengojnë gjithashtu administratën amerikane dhe Donald Trump në përpjekjet e tyre për të arritur një marrëveshje paqeje përmes bisedimeve”, tha Putin.
Ai pretendoi se qyteti i Pokrovskut në Ukrainë është tani plotësisht nën kontrollin e ushtrisë ruse, pasi ministria e mbrojtjes e Moskës publikoi pamje që me sa duket tregojnë ushtarë rusë duke valëvitur flamuj në qytetin në vijën e frontit.
