Kush është zyrtari tjetër i lartë i BE që u arrestua me Mogherinin!

Bruksel- Zgjerohen përmasat e një skandali të rëndë korrupsioni në zemër të institucioneve europiane.
Ish-shefja e diplomacisë së BE-së dhe aktualisht rektore e “Collegio d’Europa”, Federica Mogherini, është ndaluar në Bruksel si pjesë e një hetimi për mashtrim dhe korrupsion që përfshin një program trajnimi të diplomatëve europianë.
Sipas mediave belge, së bashku me Mogherinin është ndaluar edhe Stefano Sannino, ish-sekretar i përgjithshëm i Shërbimit Europian të Veprimit të Jashtëm (SEAE) dhe aktualisht drejtues i DG Mediterraneo në Komisionin Europian.
Personi i tretë i arrestuar është një menaxher i Collegio d’Europa, identiteti i të cilit nuk është bërë ende publik.
Prokuroria Europiane ka kryer kontrolle në zyrat e SEAE në Bruksel dhe në disa ambiente të “Collegio d’Europa” në Bruges.
Hetimi lidhet me dyshime për favorizim, konkurencë të pandershme dhe shpërndarje të paracaktuar të tenderëve, gjatë periudhës 2021-2022, në lidhje me një program 9-mujor trajnimi për diplomatët e rinj të BE-së.
Autoritetet po hetojnë nëse përfaqësues të Kolegjit kanë pasur akses paraprak në kriteret e tenderit dhe nëse janë kryer shkelje që përfshijnë korrupsion, konflikt interesi, shkelje të sekretit profesional dhe mashtrim me fondet e BE-së.
Prokuroria Europiane kishte kërkuar më parë heqjen e imunitetit të disa zyrtarëve, kërkesë që është miratuar para operacionit të sotëm. Ndërkohë, Komisioni Europian ka refuzuar komentet me argumentin se “hetimi është në proces”.
