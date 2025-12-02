E trishtë! Ndahet nga jeta 15-vjeçari në Elbasan

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-12-2025, 15:00
2 Dhjetor, 2025 Elbasan-Në Spitalin Rajonal Elbasan është dërguar për mjekim një 15-vjeçar, i cili më pas është dërguar në QSUT, por pavarësisht ndërhyrjeve mjekësore, ai ka humbur jetën.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 15-vjeçari ka konsumuar fotoksinë. Materialet procedurale për rastin iu referuan Prokurorisë, për vlerësim.
