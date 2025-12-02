Akuzohet se kreu marrëdhënie me 18-vjeçaren, gjykata e Dibrës lë në burg oficerin e policisë, Jetmir Uta

DIBËR- Gjykata e Dibrës ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për efektivin e policisë, Jetmir Uta, 24 vjeç, i cili akuzohet për veprat penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” dhe “Shpërdorim detyre”. Uta u arrestua më 29 nëntor, në momentin kur po hynte në territorin e Shqipërisë, pas disa ditësh në arrati.
Arrestimi erdhi pas kallëzimit të bërë në polici nga një 18-vjeçare, e cila, në praninë e nënës së saj, deklaroi se oficeri kishte kryer marrëdhënie seksuale me të pa dëshirën e saj, duke abuzuar me pozitën që mbante.
Pas denoncimit, Uta u largua drejt Kosovës, ndërsa u shpall në kërkim. Sipas njoftimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore (AMP), nën hetim është vënë edhe nëna e Jetmir Utës, e cila dyshohet se ka ushtruar presion dhe ka kërcënuar vajzën për ta detyruar të mos e kallëzonte në polici.
Mësohet se gjatë hetimeve ka rezultuar se Uta e kishte kërcënuar 18-vjeçaren duke i kërkuar ta takonte sërish, në të kundërt do të publikonte foto dhe video komprometuese të saj, të cilat i kishte siguruar më parë në mënyrë të paligjshme.
