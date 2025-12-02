Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-12-2025, 10:37
Tiranë- Ka nisur shpërndarja e bonusit të shpërblimit të fundvitit në pikat postare në shkallë vendi.
Nga një vëzhgim i kryer nga Noa.al rezulton se ka dyndje pensionistësh për tërheqjen e bonusit të shpërblimit në pikat e postave në Tiranë.
Shpërndarja do vazhdojë përgjatë gjithë muajit ndaj burime nga shërbimi postar bëjnë me dije s enuk është e nevojshme që të ketë një dyndje të tillë.
