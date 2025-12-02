Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kalon apo jo çështja për gjykim/ Veliaj i pranishëm në sallën e gjyqit të GJKKO
Transmetuar më 02-12-2025, 10:08

Tiranë- Mbahet këtë të martë seanca në GJKKO për Erion Veliajn Mësohet se kryebashkiaku Veliaj është i pranishëm në seancë.

Pritet që në këtë seancë, të vendoset nëse çështja do të kalojë apo jo për gjykim.

Veliaj ndodhet në paraburgimim që prej muajit shkurt dhe akuzohet për veprat penale si pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre si dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli.

