Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vrasja e Mondi Mëhallës në Elbasan, shpallet në kërkim ‘Boli’. Përplasja me vëllezërit nga Lezha!
Transmetuar më 02-12-2025, 10:04

Një konflikt i ndodhur disa ditë më parë në Elbasan, duket se është bërë shkak të vrasjen me 3 plumba të Mondi Mëhallës në Elbasan.

Një javë më parë Mondi Mëhalla është përplasur me dy vëllezër nga zona e Lezhës, ku aktualisht në kërkim është shpallur një personazh i thirrur “Boli”, shkruan gazetari Elton Qyno.

Mes viktimës dhe personave nga Lezha, ka pasur një marrëdhënie tregtare të prishur për shkak të shkëmbimit të automjeteve me sende të tjera, duke sjellë konfliktin.

Pritet që policia të dalë me një njoftim zyrtar për të sqaruar të gjithë dinamikën e krimit të rëndë.

Deri në këtë fazë policia e Elbasanit, ka arrestuar një punonjës të pikës së karburantit “Xhaxhi Oil” ku mbeti i vrarë Mondi Mëhalla si dhe një person tjetër që u shoqërua dje, Renaldo Gjini alias Gjoni.

Roja akuzohet për veprën penale të “Veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës”. Ndërsa Gjoni akuzohet për bashkëpunim me vrasje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...