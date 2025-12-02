Vrasja e biznesmenit në Elbasan, arrestohet një person, një tjetër shoqërohet për verifikim, një i tretë shpallet në kërkim (EMRI)

Naldo Gjini, personi që u shoqërua një ditë më parë si personi që ditëve të fundit ishte parë duke qarkulluar me makinën që përdorën autorët në ekzekutimin e Mondi Mëhallës në Elbasan, është arrestuar.
Ai është arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e së dielës.
Në polici është shoqëruar edhe një person tjetër që dyshohet si bashkëpunëtor, i cili po verifikohet. Ndërsa një i tretë është shpallur në kërkim.
Shkak i vrasjes dyshohet të jetë një konflikt i kohëve të fundit të viktimës.
Biznesmeni Mëhalla, sapo doli nga një zyrë në karburantin në pronësi të tij “Xhaxhi Oil” dhe hyri në makinën tip “Range Rover”, kur u qëllua 3 herë me plumba pistolete, 2 prej të cilëve e kapën në kokë, çka solli vdekjen e menjëhershme.
Sipas dinamikës së zbardhur nga hetuesit e Elbasanit, një prej autorëve ka dalë nga makina tip “Audi”, është afruar dhe ka qëlluar.
43-vjeçari me 2 emra, nuk ishte person i panjohur për policinë, me precedentë për narkotikë dhe armëmbajtje pa leje. Ai jetonte në Tiranë në zonën e Komunës së Parisit, ndërsa kishte shtrirë prej vitesh aktivitetet e tij të biznesit në Elbasan.
Aktualisht, pronar i karburantit “Xhaxhi Oil, pranë të cilit u ekzekutua në atentatin mafioz, një shërbimi taksi “El Taxi”, të ngritur së fundmi si dhe deri para pak vitesh posedonte një lokal të njohur në Elbasan, “Hollyëood Lounge Bar”, aktualisht me aktivitet të pezulluar.
