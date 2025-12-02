Shkatërrim total në Indonezi! Shkon në 631 numri i të vdekurve, qindra njerëz të zhdukur e mijëra të tjerë të plagosur

2 Dhjetor, 2025
INDONEZI- Numri i të vdekurve nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut që kanë përfshirë ishullin e madh të Sumatrës në Indonezi ditët e fundit është rritur në 631, me një milion njerëz të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, tha agjencia e katastrofave të vendit.
472 persona të tjerë janë ende të zhdukur dhe 2,600 të tjerë të plagosur në tre provinca në ishull, në pjesën perëndimore të arkipelagut indonezian, tha agjencia.
The moments when a flash flood in Lubuk Minturun, Padang City, West Sumatra, Indonesia, rapidly and forcefully inundated homes and roads on Thursday.
The death toll from the recent disaster in Indonesia has reached 604, with 464 people still missing. – Reuters. pic.twitter.com/iVrCWRzMex
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 1, 2025
This is absolutely heart-breaking! You could easily mistake it for the aftermath of a tsunami. 💔🇮🇩
At least 442 people are now confirmed dead after the devastating floods and landslides that hit Sumatra.
📍 Huta Garoga, North Sumatra, Indonesia
📹 Emis Iswandi Hutasuhut pic.twitter.com/SViUEk6Cx1
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 30, 2025
