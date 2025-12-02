Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shkatërrim total në Indonezi! Shkon në 631 numri i të vdekurve, qindra njerëz të zhdukur e mijëra të tjerë të plagosur
Transmetuar më 02-12-2025, 09:17

2 Dhjetor, 2025

472 persona të tjerë janë ende të zhdukur dhe 2,600 të tjerë të plagosur në tre provinca në ishull, në pjesën perëndimore të arkipelagut indonezian, tha agjencia.

INDONEZI- Numri i të vdekurve nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut që kanë përfshirë ishullin e madh të Sumatrës në Indonezi ditët e fundit është rritur në 631, me një milion njerëz të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, tha agjencia e katastrofave të vendit.

472 persona të tjerë janë ende të zhdukur dhe 2,600 të tjerë të plagosur në tre provinca në ishull, në pjesën perëndimore të arkipelagut indonezian, tha agjencia.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...