Horoskopi ditor nga Paolo Fox, e hënë 2 dhjetor 2025

Zbuloni çfarë ju rezervojnë yjet sot, e martë, 2 dhjetor 2025, për çdo shenjë të Zodiakut. Parashikime për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Ky është muaji i ringritjes. Duhet të veprosh pa humbur kohë, sepse dy javët e para janë më të favorshmet. Pas datës 15, disa vendime nuk do të mund të ndryshohen më. Është një periudhë ideale jo vetëm për çiftet, por edhe për ata që duan të kuptojnë drejtimin e tyre. Me Jupiterin kundër, disa projekte të fundit mund të mos kenë dhënë maksimumin, por çdo përvojë ka vlerë dhe shërben për të ardhmen.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Dy javët e para të dhjetorit janë vendimtare. Nëse ke një projekt, një marrëdhënie apo një objektiv profesional, tani është momenti për të vepruar. Gabimet e së kaluarës duhen parë si mësime. Mos qëndro në vend: suksesi varet nga guximi dhe nga veprimi i menjëhershëm.
—
Demi
Shpresa është që dhjetori të sjellë zgjidhje, ndoshta jo menjëherë, por nga data 15 yjet shpërblejnë ata që lënë pas zhgënjimet e vjetra sentimentale. Tani që Venusi nuk është më kundër, lidhjet e reja mund të nisin mirë dhe takimet janë të favorizuara. Nga ana financiare kërkohet kujdes dhe menaxhim i matur.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Përqendrohu tek e tashmja. Në dashuri, energjitë janë më të mira dhe të lejojnë të ndërtosh diçka të qëndrueshme ose të rikuperosh një lidhje. Në ekonominë personale duhet kujdes: yjet ndihmojnë, por mençuria në shpenzime shmang problemet e ardhshme. Është moment i mirë për të sqaruar dyshime dhe për të vendosur prioritete të reja.
—
Binjakët
Nuk është një periudhë negative, por disa kundërshti planetare sjellin mërzi dhe monotoni. Armiku kryesor i Binjakëve është apatia, e cila lind kur mungojnë stimujt. Nuk do të thotë se ke probleme personale; ndoshta ambienti përreth nuk të motivon mjaftueshëm. Është e dobishme të rishikosh shpenzimet dhe zgjedhjet e fundit.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Kur mungojnë stimujt, ndjenja e boshllëkut rritet. Mos e shkarko pakënaqësinë te të tjerët, por kërko vetë mundësi të reja. Sot është dita e duhur për të kuptuar se cilët njerëz, projekte apo aktivitete të japin energji dhe të largohesh nga rutina që të lodh.
—
Gaforrja
Ky dhjetor do të jetë i rëndësishëm, sidomos në fillim. Duhet patjetër dëshirë për t’u vënë sërish në lëvizje. Viti 2025 ka qenë domethënës: kush nisi bashkëjetesë, martesë apo arriti rezultate në punë, ka përfituar nga mbështetja e Jupiterit. Por nëse izolohesh dhe mbyllesh në shtëpi, mundësitë nuk vijnë vetë. Jupiteri do të jetë pozitiv edhe në 2026, ndaj shfrytëzo rastet që ke tani.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Hapju botës së jashtme. Mundësitë ekzistojnë, por kërkojnë iniciativë. Nëse pret pasivisht, rrezikon të humbasësh raste të rëndësishme. Vepro konkretisht: dil, propozo ide, kërko bashkëpunime. E ardhmja e mirë varet nga gatishmëria jote për të vepruar.
—
Luani
Qielli është shumë i favorshëm dhe i ndritshëm. Gjithçka që ke provuar në mënyrë eksperimentale muajt e fundit mund të rezultojë fituese. Profesionistët e lirë kanë mundësi të reja; ata që nuk kanë një të kaluar solide do të gjejnë zgjidhje dhe lehtësira. Kërkesat që bën tani mund të kthehen në avantazhe të rëndësishme në javët në vijim. Edhe dashuria është shumë e favorizuar.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Besoni tek ajo që keni ndërtuar. Edhe përpjekjet e vogla ose projektet e reja kanë potencial të madh. Sot është momenti për të kërkuar, për të propozuar dhe për të guxuar. Besimi në vetvete rritet dhe yjet mbështesin nisma të guximshme dhe shpërblyese.
—
Virgjëresha
Mendja nuk të qetësohet as gjatë natës: mendon shumë ose gjendesh pranë njerëzve që flasin tepër apo nuk të kuptojnë. Venusi në pozicion të pafavorshëm së bashku me Diellin dhe Marsin sjell ndjesi të çuditshme, por gjithçka do të fillojë të rregullohet deri më 15 dhjetor. Kush ka pasur vështirësi në nëntor, mund të ndihet i lodhur, por duhet të vazhdojë përpara me vendosmëri.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Këto ndjesi janë kalimtare. Përdore këtë periudhë për të analizuar marrëdhëniet dhe për të kuptuar kush është sinqerisht në anën tënde. Mbro ekuilibrin emocional dhe mos u dorëzo: nga mesi i muajit do të vijnë qartësi dhe zgjidhje konkrete.
—
Peshorja
Risia e këtij dhjetori është pozicioni i mirë i Diellit, Venusit dhe Marsit, që ndihmon në qetësimin e nervozizmit. Jo të gjitha çështjet e punës janë zgjidhur dhe jo çdo konkurrencë është fituar, por në këto ditë mund t’i përballosh gjërat me më shumë tolerancë dhe qetësi. Venusi ndihmon zemrat në dashuri.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Edhe pse disa pengesa mbeten, sot ke më shumë ekuilibër dhe vetëkontroll për t’i menaxhuar. Në dashuri, yjet të ndihmojnë të zgjidhësh keqkuptime dhe tensione. Përqendrohu te përmirësimi i asaj që varet nga ti, pa e sforcuar veten fizikisht. Kohët e fundit ka pasur ndërlikime ose shqetësime me ortakë, bashkëpunëtorë apo edhe familjarë, ndaj nuk është momenti për të ngritur tensione të reja.
—
Akrepi
Në këtë periudhë je ndër shenjat kryesore të horoskopit: Jupiteri, Saturni dhe Merkuri janë në shenjën tënde. Mund të bëhen zgjedhje të rëndësishme dhe vendimtare. Shpresohet që tashmë të kesh marrë një vlerësim ose një inkurajim. Nuk duhet të ndalesh: pasi fiton një sfidë, lëre pas ndjenjën e fajit dhe shiko përpara, me qëndrimin e duhur për të vazhduar rritjen.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Besimi dhe autoriteti nuk të mungojnë. Yjet tregojnë një periudhë të favorshme për të vepruar dhe për të marrë njohje, por suksesi kërkon ekuilibër të brendshëm. Lëre pas frikën e humbjes dhe ashpërsinë mbrojtëse që shpesh fsheh pas sjelljes së fortë. Vepro me vendosmëri: mundësitë janë reale dhe menaxhimi i tyre pa bllokime do të të ndihmojë të ndërtosh baza të qëndrueshme për të ardhmen.
—
Shigjetari
Dielli, Merkuri dhe Marsi janë në shenjën tënde: dhjetori do të jetë shumë i rëndësishëm për ndjenjat, marrëdhëniet dhe projektet afatgjata. Ndalimi nuk lejohet, duhet të rilancosh gjithçka. Ky muaj synon të të shpërblejë për bllokimin e madh që ke përjetuar në fillim të vitit. Je në një fazë përgatitore për një periudhë edhe më të fortë që do të nisë nga vera e vitit të ardhshëm. Ajo që po ndërton tani do të jetë shumë e rëndësishme për jetën tënde të ardhshme.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Vështirësitë e fillimit të vitit 2025 të kanë ngadalësuar, por tani, drejt fundit të vitit, yjet të shtyjnë të ndërmarrësh hapa konkretë. Në dashuri dhe në punë është momenti për të ringjallur projekte dhe lidhje. Shfrytëzo aftësinë tënde për të parë përpara dhe për të zhvilluar kreativitetin. Ajo që niset tani mund të sjellë rezultate të qëndrueshme. Dy javët e para të dhjetorit janë shumë interesante si për të dashuruarit ashtu edhe për beqarët.
—
Bricjapi
Ke nevojë për konfirmime, si në dashuri ashtu edhe në punë. Merkuri në pozicion të favorshëm të ndihmon; nga data 15 Marsi hyn në shenjën tënde, më 21 Dielli kalon te ti dhe nga data 24 Venusi do të ndikojë pozitivisht marrëdhëniet. Është një periudhë e vlefshme për ndjenjat, projektet dhe jetën personale, edhe pse lodhja mbetet e pranishme: ti je mësuar të ngjitësh maja, jo të ecësh në terren të sheshtë.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Është koha të planifikosh veprime konkrete dhe të menaxhosh emocionet me maturi. Yjet mbështesin projektet profesionale dhe personale, por kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm. Balanca mes punës dhe jetës sentimentale është thelbësore. Vendosmëria dhe qëndrueshmëria nuk të mungojnë – shpesh u jep siguri edhe të tjerëve. Por mbaj mend: edhe ti ke nevojë të ndalesh herë pas here për të rikuperuar energji.
—
Ujori
Ke Hënën në pozicion të favorshëm dhe Venusi më në fund nuk është më kundër: mund ta shohësh botën me më shumë optimizëm. Dielli dhe Marsi janë në aspekt shumë të mirë. Këto ditë janë ideale dhe edhe e premtja sjell energji pozitive. Ndihesh gati të rikthehesh në rrugën e punës dhe të jetës, duke hequr barrat që janë grumbulluar nga fundi i tetorit dhe fillimi i nëntorit.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Lirimi nga ngarkesat e së kaluarës të lejon të përballesh me projekte të reja me më shumë energji dhe besim. Është moment i mirë për të rifilluar iniciativa të pezulluara dhe për të forcuar marrëdhënie profesionale ose personale. Dy javët e para të dhjetorit sjellin shumë favore planetare, veçanërisht në takime të rëndësishme. Ka edhe nga ata që po mendojnë për një ndryshim rrënjësor jete në vitin 2026.
—
Peshqit
Kujdes të mos krijosh probleme pa shkak. Edhe pse ke vizibilitet dhe rezultate të mira, kërkon edhe më shumë siguri. Të lindurit e kësaj shenje nuk e pëlqejnë pasigurinë. Jupiteri do të jetë aktiv deri në pranverë, ndaj nuk ka arsye për shqetësim. Dashuria mund të bëhet konfliktuale vetëm nëse mungon qartësia: shmang paqartësinë, si për veten ashtu edhe për partnerin. Ky paralajmërim vlen deri më 15 dhjetor, më pas marrëdhëniet do të jenë më të lehta për t’u menaxhuar.
Reflektim dhe thellim për ditën e sotme: Edhe pse kërkon siguri, është e rëndësishme të mos ushqesh konflikte, sidomos me ata që nuk mund të të japin menjëherë atë që dëshiron ose që nuk i kuptojnë ndryshimet e tua të humorit. Deri më 15 dhjetor, marrëdhëniet mund të kenë luhatje, më pas gjithçka stabilizohet. Edhe në punë mund të përballesh me zili apo sulme të fshehta, veçanërisht nga persona të shenjës së Akrepit ose Virgjëreshës. Megjithatë, Jupiteri të mbështet: mund të bësh kërkesa konkrete dhe të forcosh lidhje. Ruaj ekuilibrin mes ambicies, dashurisë dhe qetësisë shpirtërore dhe mos u përfshi në polemika të kota. /noa.al
