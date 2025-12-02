Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pas bllokimit të rrugëve, fermerët në Greqi paralajmërojnë bllokimin e porteve
Transmetuar më 02-12-2025, 07:42

Athinë- Greqia është përfshirë nga protesta prej tre ditësh. Edhe këtë të martë është paralajmëruar të mbahet protestë në akset kryesore në Greqi. Fermerët një ditë më parë u përfshinë në përplasje me policinë gjatë tubimit. Ndërkohë sipas mediave greke , fermerët kanë njoftuar se protesta e tyre do të vijojë me bllokimin e porteve.

Këtë të martë kësaj revolte do t’i bashkohen edhe blegtorët.

Duket se edhe në ditët në vijim do të ketë bllokada të tjera në Beoti dhe Evros , ndërsa fermerët po deklarojnë hapur qëllimin e tyre për të vazhduar me bllokadat e porteve dhe doganave.

