Dalin rezultatet e rezonancës magnetike. Ja gjendja shëndetësore e presidentit Trump?

SHBA, 1 dhjetor 2025 – Shtëpia e Bardhë ka publikuar rezultatet e ekzaminimeve shëndetësore të presidentit Donald Trump, të cilat përfshijnë edhe një rezonancë magnetike që ai e përmendi disa ditë më parë duke shkaktuar interes të madh në mediat amerikane. Megjithëse testi konsiderohet i pazakontë si pjesë e kontrollit rutinë për një president në detyrë, stafi mjekësor i administratës thekson se ekzaminime të tilla janë të zakonshme për meshkuj të kësaj moshe.
Sipas raportit zyrtar të mjekut të presidentit, komandant Sean Barbarella, Trump ka kryer teste të detajuara për vlerësimin e shëndetit kardiovaskular dhe organeve të barkut. Qëllimi i ekzaminimit, thekson ai, është parandalues: identifikimi i çdo problemi të mundshëm në fazë të hershme dhe verifikimi i gjendjes së përgjithshme fizike të kreut të shtetit.
“Mazheria kardiovaskulare e presidentit Trump është plotësisht normale”, shkruan Barbarella në raport. Ai nënvizon se nuk janë konstatuar shenja të ngushtimit të arterieve, anomalive në zemër, dëmtimeve në enët kryesore të gjakut apo shenja inflamacioni. Dhomat e zemrës rezultojnë me madhësi normale, ndërsa muret vaskulare paraqiten të lëmuara dhe të shëndetshme.
Po ashtu, edhe organet abdominale janë vlerësuar në gjendje shumë të mirë, me funksione brenda kufijve normalë. Sipas mjekut të presidentit, kjo paketë testesh është standarde për moshën e Trump dhe rezulton se ai “vazhdon të jetë në një gjendje të përgjithshme shëndetësore të shkëlqyer”.
Publikimi i raportit vjen në një moment kur debati publik për moshën dhe shëndetin e liderëve politikë në SHBA mbetet i ndezur, ndërsa Shtëpia e Bardhë synon të japë transparencë të plotë për gjendjen fizike të presidentit.
