Shqiptari hyn me forcë në shtëpinë e ministres belge dhe i vjedh 50 euro nga kutia e kursimeve. Dënohet me 1 vit heqje lirie dhe gjobë

BELGJIKË- Një burrë shqiptar përballet me një dënim me një vit burg dhe një gjobë prej 1,600 eurosh për hyrjen me forcë në shtëpinë e ministres flamande Zuhal Demir (N-VA) në Genk në vitin 2023. Burri u kap falë gjurmëve të ADN-së të gjetura në një kuti parash.
Mediat vendase raportojnë se më 7 janar 2023, Ministrja Flamane Zuhal Demir (N-VA) priti një vizitor të padëshiruar në shtëpinë e saj në Genk. Burri shqiptar u ngjit mbi gardh dhe hyri me forcë nga dritarja.
"Ai bastisi të gjithë shtëpinë dhe vodhi pesëdhjetë euro nga një bankë parash", tha prokurori të hënën në mëngjes gjatë seancës dëgjimore në gjykatën e Tongeren.
Burri mund të lidhet me krimet përmes provave të ADN-së. Ai është dënuar më parë për krime të ngjashme të kryera në janar dhe shkurt 2024, për të cilat është dënuar tashmë me tre vjet burg. Ai është i njohur edhe në Gjermani dhe Spanjë.
Prokurori i Tongeren kërkon një dënim me një vit burg dhe një gjobë prej 1,600 eurosh për vjedhjen me thyerje në shtëpinë e Demirit. "Kur ndodh një vjedhje me thyerje në shtëpinë e familjes suaj, kjo ndikon ndjeshëm në ndjenjën tuaj të sigurisë", tha prokurori.
Burri u lirua me kusht muajin e kaluar dhe që atëherë është kthyer në Shqipëri. Meqenëse i ndalohet hyrja në Evropë, ai nuk ishte i pranishëm në gjykatë të hënën gjatë seancës dëgjimore.
Avokatja e tij po kërkon një vendim të thjeshtë fajësie ose përfshirjen e dënimit të tij të mëparshëm, duke pasur parasysh veprat penale të ngjashme. Ajo ngriti gjithashtu çështjen e tejkalimit të afatit të arsyeshëm kohor.
"Ai erdhi nga Shqipëria në Belgjikë si piktor në kërkim të punës. Ky plan dështoi, por ai hasi miq të padëshiruar këtu, duke çuar në vjedhje me thyerje. Ndërkohë, ai e ka rikthyer jetën e tij në rrugën e duhur në Shqipëri. Ai jeton atje me familjen e tij dhe punon. Nuk është në interesin më të mirë të askujt ta kthejë atë nga Shqipëria në Belgjikë për një dënim shtesë me burg", tha ajo. Demiri nuk ngriti padi civile.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd