Kamionçina humbi kontrollin dhe ra në përrua, dy nga katër personat e plagosur nisen me urgjencë drejt Traumës

BERAT, 1 dhjetor 2025 – Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e së hënës në aksin rrugor Mbreshtan–Pashalli, në zonën e njohur si “Rezervuari”, ku një kamionçinë tip xhip ka dalë nga rruga dhe ka rënë nga një lartësi në shtratin e një përrua.
Sipas burimeve zyrtare, mjeti me targë AA 488 EK drejtohej nga Kastriot Çuka, 59 vjeç, i cili u plagos bashkë me tre pasagjerët që udhëtonin me të. Gjendja e dy prej tyre është konsideruar më e rëndë, duke detyruar ekipet mjekësore t’i transportojnë me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë.
Të lënduarit e tjerë morën ndihmë të parë në vendngjarje dhe u dërguan në Spitalin Rajonal të Beratit për trajtim mjekësor. Policia dhe shërbimet zjarrfikëse ndërhynë për nxjerrjen e personave të bllokuar në mjet, ndërsa zona u bë e pakalueshme për disa minuta.
Grupi hetimor ka nisur punën për të përcaktuar shkaqet e daljes nga rruga, ndërsa dyshohet se humbja e kontrollit ka ardhur për shkak të kushteve të vështira të terrenit dhe shpejtësisë së mjetit.
