Arbër Hoxha del nga fusha me barelë
Transmetuar më 01-12-2025, 21:59

Lajm i keq nga Kroacia. Sulmuesi kuqezi Arbër Hoxha është dëmtuar në sfidën që Dinamo Zagrebi fitoi 0-2 ndaj Goricës.

Në fundin e sfidës, ai u lëndua pas një ndërhyerje nga Bakic. Hoxha u largua nga fusha me barelë, ndërsa në ditët në vijim pritet të mësohet më shumë rreth këtij dëmtimi.

Në këtë sezon, 27-vjeçari ka luajtur 14 ndeshje. Për të, ky është edicioni i 3-të me Dinamon e Zagrebit.

