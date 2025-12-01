Arbër Hoxha del nga fusha me barelë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-12-2025, 21:59
Lajm i keq nga Kroacia. Sulmuesi kuqezi Arbër Hoxha është dëmtuar në sfidën që Dinamo Zagrebi fitoi 0-2 ndaj Goricës.
Në fundin e sfidës, ai u lëndua pas një ndërhyerje nga Bakic. Hoxha u largua nga fusha me barelë, ndërsa në ditët në vijim pritet të mësohet më shumë rreth këtij dëmtimi.
Në këtë sezon, 27-vjeçari ka luajtur 14 ndeshje. Për të, ky është edicioni i 3-të me Dinamon e Zagrebit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd