Aksident në Berat: fuoristrada del nga rruga dhe përfundon në përrua, plagosen katër persona

BERAT, 1 DHJETOR 2025 – Një aksident i rëndë u shënua mbrëmjen e sotme në aksin Mbreshtan–Pashalli, në zonën e njohur si “Rezervuari”, ku një automjet tip fuoristradë humbi kontrollin, doli nga rruga dhe përfundoi në një përrua poshtë saj.
Sipas policisë, drejtuesi i mjetit, 59-vjeçari Kastriot Çuka, së bashku me tre pasagjerët që udhëtonin me të, u plagosën dhe u nxorën nga automjeti me ndihmën e forcave të rendit. Të katërt u transportuan me urgjencë në Spitalin Rajonal të Beratit, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Paraprakisht dyshohet se gjendja e degradur e segmentit rrugor, mungesa e ndriçimit dhe kthesat e forta kanë qenë faktorë që mund të kenë ndikuar në humbjen e kontrollit të mjetit. Grupi hetimor po punon për të përcaktuar shkaqet e sakta të ngjarjes.
