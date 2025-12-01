Shoqërohet një i dyshuar për atentatin ndaj biznesmenit në Elbasan, policia kontrollon banesën në Lezhë

ELBASAN, 1 DHJETOR 2025 – Hetimet për vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mahalla, kanë marrë sot një zhvillim të ri, pasi Policia e Elbasanit shoqëroi një person të dyshuar për lidhje të mundshme me atentatin.
Burime zyrtare bënë të ditur se një shtetas me inicialet N.Gj., banues në Lezhë, u ndalua mbrëmjen e sotme teksa po largohej nga Shqipëria. Sipas të dhënave paraprake, ai dyshohet se ka përdorur një automjet tip “Audi” që hetuesit e konsiderojnë pjesë të skemës së atentatit ndaj Hykës.
Pamjet e kamerave të sigurisë përgjatë Rrugës së Kombit e kanë regjistruar automjetin në momentin e kryerjes së pagesës në traut e autostradës. Personi i shoqëruar është identifikuar duke përdorur të njëjtën makinë që më pas u lidh me ngjarjen nga grupi hetimor.
Ndërkohë, forcat e policisë janë duke ushtruar kontroll në banesën e tij në Lezhë, në kërkim të provave që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ekzekutimit të ndodhur pak ditë më parë në Elbasan.
Hetimet vijojnë intensivisht, ndërsa policia dhe prokuroria po punojnë për të sqaruar rolin e mundshëm të N.Gj. dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në atentat.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd