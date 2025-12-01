Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shpërthen bombola e gazit në një banesë pranë tregut çam në Tiranë
Transmetuar më 01-12-2025, 19:53

TIRANA- Pasditen e sotme, një shpërthim tronditi një banesë pranë tregut Çam në Tiranë. Dyshohet se shkak i incidentit mund të ketë qenë një bombol gazi.

Forcat e rendit mbërritën menjëherë në vendngjarje për të siguruar zonën dhe për të nisur hetimet, ndërsa zjarrfikësja mbërriti me vonesë për të vënë nën kontroll flakët.

