Shpërthen bombola e gazit në një banesë pranë tregut çam në Tiranë

Transmetuar më 01-12-2025, 19:53
TIRANA- Pasditen e sotme, një shpërthim tronditi një banesë pranë tregut Çam në Tiranë. Dyshohet se shkak i incidentit mund të ketë qenë një bombol gazi.
Forcat e rendit mbërritën menjëherë në vendngjarje për të siguruar zonën dhe për të nisur hetimet, ndërsa zjarrfikësja mbërriti me vonesë për të vënë nën kontroll flakët.
