Merz i prerë: Asnjë vendim për Ukrainën, pa Ukrainën
Transmetuar më 01-12-2025, 19:20

Kancelari gjerman Friedrich Merz ka deklaruar se nuk duhet të ketë “asnjë paqe të diktuar” në Ukrainë dhe se Kievi dhe aleatët e tij evropianë duhet të përfshihen në çdo marrëveshje për t’i dhënë fund luftës.

“Kemi një kurs të qartë veprimi: Asnjë vendim për Ukrainën dhe Evropën pa ukrainasit dhe pa evropianët”, tha Merz së bashku me kryeministrin polak Donald Tusk në Berlin, menjëherë pasi foli në telefon me presidentin ukrainas Volodymy Zelensky.

“Asnjë paqe e diktuar mbi kokat e ukrainasve. Asnjë dobësim apo përçarje e Bashkimit Evropian dhe NATO-s”, shtoi ai.

Merz, i cili udhëheq qeverinë gjermane pas një periudhe të gjatë të dominimit të CDU-së në opozitë, është përpjekur të riafirmojë rolin e Berlinit si aktor qendror në arkitekturën e sigurisë evropiane.

Telefonata me Zelensky-n u interpretua si sinjal i vazhdimësisë së mbështetjes gjermane për Kievin dhe një kundërpeshë ndaj zërave ndërkombëtarë që kërkojnë negociata të shpejta, edhe nëse ato do të favorizonin Moskën.

