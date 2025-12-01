‘Grupi’ i Salianji-t fillon dëgjesat me qytetarët nga Durrësi

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-12-2025, 19:13
Tiranë- Ish-deputeti i PD, Ervin Salianji, do të nisë të mërkurën dëgjesat me qytetarët.
Sipas infomacioneve, takimet e Salianjit dhe grupit të tij do të nisin të mërkurën nga Durrësi.
Ndërkohë, kreu i PD, Sali Berisha do të nisë takimet nesër me strukturat.
