Protesta para Kryeministrisë, PD rreshton ‘Ramën dhe Ballukun’ me socialistët e burgosur nga SPAK
Transmetuar më 01-12-2025, 19:07

1 Dhjetor, 2025

Partia Demokratike po mban protestën e radhës para Kryeministrisë, ku kanë ngritur edhe një instalacion.

Para godinës së qeverisë janë vendosur figura të ish-deputetëve dhe ish-kryebashkiakëve të dënuar me burg, mes të cilëve Erion Veliaj, Vangjush Dako apo ish-deputetët Alqi Bllako dhe Ilir Beqaj.

Figurat e improvizuara të funksionarëve të lartë të PD shihen të veshur me uniformat e burgut krah asaj të Ramës dhe Belinda Ballukut.

