Pankartat e pazakonta në protestën e opozitës

Transmetuar më 01-12-2025, 18:45
TIRANË- Protesta e rradhës e opozitës ka nisur para ambienteve Kryeministrisë. Disa qytetarë mbajnë në duar pankarta të ndryshme. Në një prej tyre shkruhet "Tunel turqve, port arabëve ndërsa shqiptarëve ‘Noc Rrokun’". Tjetra ‘O Bela Çiao’, ‘Palloshi dhe Lubia’ etj.
