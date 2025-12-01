Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Çahet sërish argjinatura në Lagunën e Kune-Vain
Transmetuar më 01-12-2025, 16:48

Argjinatura e Lagunës Kune-Vain është çarë përsëri, duke e rikthyer në vëmendje një nga problematikat e zonës së mbrojtur.

Fenomeni vjen këtë herë në kushte të pazakonta, pasi në zonë nuk ka pasur reshje shiu.

Kjo ngre dyshime për dobësimin strukturor të argjinaturës dhe mungesën e ndërhyrjeve afatgjata që mund të zgjidhin njëherë e mirë problemin e erozionit dhe presionit hidrik mbi lagunë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...