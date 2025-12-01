Çahet sërish argjinatura në Lagunën e Kune-Vain

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-12-2025, 16:48
Argjinatura e Lagunës Kune-Vain është çarë përsëri, duke e rikthyer në vëmendje një nga problematikat e zonës së mbrojtur.
Fenomeni vjen këtë herë në kushte të pazakonta, pasi në zonë nuk ka pasur reshje shiu.
Kjo ngre dyshime për dobësimin strukturor të argjinaturës dhe mungesën e ndërhyrjeve afatgjata që mund të zgjidhin njëherë e mirë problemin e erozionit dhe presionit hidrik mbi lagunë.
