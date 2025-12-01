Flakët e zjarrit përfshijnë banesën dykatëshe në Gramsh

1 Dhjetor, 2025
GRAMSH- Një banesë në fshatin Kukur të Gramshit u përfshi nga një zjarr i fortë pasditen e sotme, duke shkaktuar panik tek banorët e zonës. Ekipet e zjarrfikëses ndërhynë menjëherë dhe po vijojnë punën për të vënë nën kontroll flakët, të cilat kanë përfshirë katin e dytë të shtëpisë.
Sipas informacioneve paraprake, nuk ka të lënduar, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. Autoritetet ende nuk kanë përcaktuar shkakun e zjarrit, por dyshimet e para lidhen me një defekt të mundshëm në instalimet elektrike të banesës. Hetimet po vazhdojnë për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
