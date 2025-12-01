Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tentoi të vriste një burrë në Krumë, kapet me hanxhar autori
Transmetuar më 01-12-2025, 14:08

Krumë, Has, 1 Dhjetor 2025

Një 60-vjeçar u sulmua me mjet prerës gjatë një konflikti për motive të dobëta në Krumë, Has. Falë reagimit të shpejtë dhe profesional të shërbimeve të Policisë, autori i dyshuar, Qazim Cahani, u kap menjëherë dhe u vu në pranga.

Ngjarja ndodhi në një zonë të banuar, ku qytetarët e afërt raportuan menjëherë incidentin. Policia arriti në vendngjarje brenda pak minutash, duke parandaluar përshkallëzimin e sulmit dhe duke siguruar vendin e ngjarjes.

Gjatë kontrollit, autoritetet sekuestruan mjetin prerës që dyshohet se Cahani kishte përdorur për të sulmuar viktimën. Përveç ndalimit të autorit, policia po kryen hetime të mëtejshme për të zbuluar motivet e sakta të sulmit.

Viktima është dërguar në spital për të marrë kujdes mjekësor, ndërsa gjendja e tij raportohet të jetë jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Policisë Has, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” të DVP Kukës, pas marrjes së njoftimit se në lagjen Nr. 1, në qytetin Krumë, një shtetas ishte goditur me mjet prerës, menjëherë kanë organizuar punën dhe kanë shkuar në adresën e dhënë, ku si rezultat bënë të mundur kapjen dhe arrestimin e autorit të dyshuar, shtetasit Q. C., 62 vjeç, banues në Krumë.

Nga veprimet hetimore rezulton se, gjatë një konflikti për motive të dobëta, shtetasi Q. C. dyshohet se, në ambientet e jashtme të dyqanit të tij, ka tentuar të vrasë me mjet prerës shtetasin I. F., 60 vjeç, banues në fshatin Vranisht.

I dëmtuari, 60-vjeçari, ndodhet në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Në cilësinë e provës materiale, sekuestrohet mjeti prerës që dyshohet se autori ka përdorur në vendin e ngjarjes.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme.

