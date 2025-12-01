I kërkuar prej 17 vitesh nga Interpol Tirana, kapet në Aeroportin e Athinës

Athinë, 1 Dhjetor 2025, 13:23
Një 48-vjeçar nga Tepelena, Ardian Gërbi, i dënuar me 7 vite e 4 muaj burg për trafik të lëndëve narkotike, u arrestua nga policia greke në Aeroportin “Eleftheros Venizelos” të Athinës.
Gërbi, i cili ishte i kërkuar nga Interpol Tirana prej 17 vitesh, u ndalua mesditën e 29 nëntorit, por lajmi u bë publik vetëm sot. Sipas policisë greke, në vitin 2008 ai i kishte shitur një personi tjetër 3 kg marijuanë dhe 290 gram kokainë. Ndaj tij kanë nisur procedurat e ekstradimit drejt Shqipërisë.
