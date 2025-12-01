Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaji i papritur nga atentati në Elbasan! Makina e autorëve rezulton në pronësi të kompanisë së biznesmenit të ekzekutuar
Transmetuar më 01-12-2025, 13:47

Elbasan, 1 Dhjetor 2025

Detaje të reja janë zbuluar lidhur me vrasjen e biznesmenit Edmond Mëhalla në Elbasan. Makina e përdorur nga autorët e dyshuar të krimit rezulton se ishte në pronësi të kompanisë së biznesmenit.

Mëhalla u ekzekutua një natë më parë në makinën e tij, ku një prej autorëve qëlloi me pesë plumba, dy prej të cilëve në kokë. Pas vrasjes, autorët u larguan në drejtim të aksit Elbasan-Librazhd. Një makinë e djegur e dyshuar se u përdor nga autorët u gjet këtë të hënë në fshatin Mirakë.

