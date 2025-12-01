12-vjeçari përplaset me makinën e të atit, 2 të plagosur

Mushqeta, Tiranë, 1 Dhjetor 2025
Një aksident ka ndodhur ditën e djeshme në fshatin Mushqeta, ku një 12-vjeçar ka marrë automjetin e të atit dhe ka humbur kontrollin, duke dalë nga rruga.
Si pasojë, kanë mbetur të plagosur vetë i mituri dhe një 18-vjeçar që ndodhej si pasagjer. Të dy janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.
Policia ka nisur hetimet dhe materialet janë referuar në Prokurori, ndërsa procedimi ndaj prindit, 51-vjeçarit, po kryhet në gjendje të lirë.
