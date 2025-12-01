Aksident në Berat: Humb jetën një 50-vjeçar pranë fshatit Strum

Berat, 1 Dhjetor 2025
Paraditen e sotme, në aksin Roskovec–Berat, një automjet ka përplasur një shtetas 50-vjeçar teksa po udhëtonte me biçikletë pranë fshatit Strum. Si pasojë e përplasjes, ai ka humbur jetën.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime procedurale, ndërsa grupi hetimor vazhdon punën për sqarimin e situatës.
