Zhduket 13-vjeçarja në Tiranë, nëna denoncon rastin në polici
Transmetuar më 01-12-2025, 13:28

Një 13-vjeçare është larguar pa asnjë gjurmë nga banesa e saj.

Ka qenë nëna e të miturës ajo që ka bërë kallëzimin në një nga Komisariatet e kryeqytetit një ditë më parë.

Policia po punon për gjetjen e vajzës.

“Më datë 30.11.2025, shtetasja A. M. kallëzoi se i është larguar nga banesa vajza e saj e mitur, 13 vjeçe. Punohet për gjetjen e saj”, njoftoi sot policia.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

