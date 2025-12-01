Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pamje të reja/ Momenti kur autobusi përplas vajzën me biçikletë (VIDEO)
Transmetuar më 01-12-2025, 09:52

Të tjera pamje kanë dalë nga aksidenti i ndodhur mbrëmjen e djeshme në zonën e Pallatit me Shigjeta në Tiranë.

Në video shihet se si autobusi i linjës së Astirit merr përpara një person me biçikletë, i cili ka kaluar semaforin me të kuqe.

Më pas autobusi mësohet se është përplasur me disa automjete tê parkuara.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...