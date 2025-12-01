Pamje të reja/ Momenti kur autobusi përplas vajzën me biçikletë (VIDEO)

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-12-2025, 09:52
Të tjera pamje kanë dalë nga aksidenti i ndodhur mbrëmjen e djeshme në zonën e Pallatit me Shigjeta në Tiranë.
Në video shihet se si autobusi i linjës së Astirit merr përpara një person me biçikletë, i cili ka kaluar semaforin me të kuqe.
Më pas autobusi mësohet se është përplasur me disa automjete tê parkuara.
